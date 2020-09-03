Сеть обменников в Киеве присваивала деньги клиентов – киберполиция

Киберполиция разоблачила в Киеве мошенников, которые через сеть обмена валют занимались незаконными финансовыми операциями. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

Финансовая компания, контролирующая данную сеть, предлагала услуги по обмену запрещенных в Украине электронных валют как онлайн, так и в своих филиалах.

Получая деньги для проведения обменных операций, мошенники присваивали их.

Владельцем сети обменников оказался 35-летний житель Киева. По его месту жительства, в автомобиле, а также в офисах финкомпании проведены обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи и 1 млн грн наличными.

Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. После экспертных выводов будет решаться вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления.

Правоохранители устанавливают круг потерпевших от мошенничества, также устанавливается сумма нанесенного ущерба.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит фигуранту – лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается.

В августе в Украине разоблачили мошенников, которые предлагали инвестировать в иностранные проекты.

Также в августе в рамках борьбы с мошенничеством "Новая почта" занялась безопасностью платежей клиентов.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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