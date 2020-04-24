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Аренда домов в Киевской области подорожала на 50%

Аренда домов в Киевской области подорожала на 50%
24.04.2020, 15:25

В компании OLX подсчитали, как изменились цены на аренду домов в Украине в первом квартале 2020-го

Предложение аренды загородных домов в Киевской области за прошлый месяц выросло на 5% по сравнению с мартом 2019 года, а цены - более чем на 50%, подсчитали в аналитическом центре компании OLX. На 4% увеличилось предложение аренды домов на Херсонщине.

За аренду дома в Киевской области в среднем просят 28 000 грн в месяц. Спрос есть как на маленькие, так и на большие дома, подчеркивают в компании. Почти в половине регионов страны стали чаще предлагать в аренду небольшие дома - до четырех комнат.

Подорожание произошло преимущественно в западных регионах. Больше стали просить арендодатели на Закарпатье: съемщикам придется переплатить на 5100 грн по сравнению с мартом 2019-го. На Волыни соответствующий рост составил 3000 грн, а на Львовщине и в Николаевской области - по 2400 грн.

Аналитики сообщили, что выгоднее сейчас арендовать загородное жилье в Одесской области, поскольку здесь оно подешевело на 12% по сравнению с мартом прошлого года. В среднем арендная плата сейчас составляет 15 000 грн в месяц. Сэкономить могут и жители Житомирщины: если год назад владельцы просили 3350 грн за аренду дома, то сейчас его можно снять за 2200 грн.

  • Столичный рынок аренды жилья обвалился. В Киеве простаивает 11000 квартир. За время карантина съехал около 15% арендаторов.

  • ФОПы и малообеспеченные семьи тех, кто потерял работу во время карантина, будут получать пособие на каждого ребенка до 10 лет.

  • Количество людей, оставшихся без сбережений, выросло с 39% до 45%. Жалоб на финансовые трудности становится больше: в первую неделю апреля о трудностях с деньгами сообщили 30% респондентов, во второй - 36%, в третьей - 39%.
Светлана Заражевская
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загородная недвижимость аренда домов OLX
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