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Большинство украинцев потратят часть рождественского бюджета на помощь ВСУ – Deloitte

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 15:40
Большинство украинцев потратят часть рождественского бюджета на помощь ВСУ – Deloitte - Фото
Фото: depositphotos.com

Более 60% украинцев хотя бы часть своего бюджета на новогодний и рождественский шопинг потратят на помощь ВСУ или пострадавшим от войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса аудиторской компании Deloitte в Украине.  

Всего 61% украинцев, несмотря ни на что, планируют новогодние и рождественские покупки, хотя и будут покупать меньше товаров, чем в 2021 году. 

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Бюджет почти половины украинцев (49%) на шопинг в новогодне-рождественский период колеблется от 1000 до 5000 грн. 

В фокусе покупок самое необходимое – продукты питания, товары для детей, одежда и обувь. При совершении покупок украинцы прежде всего будут учитывать наличие скидок, а также собственный предыдущий опыт. 

63% украинцев не будут покупать товары, если их производитель или продавец не покинул рынок России. 

Офлайн будет преобладать над онлайном. Основным местом для новогоднего и рождественского шопинга станут крупные супермаркеты и торговые центры. На третьем месте – покупки в интернете. 

"Наше исследование показало, что, например, развитая в мире покупка онлайн пока не находит подтверждения в Украине. Однако несгибаемость украинцев, которая прослеживается и в готовности к праздничному шопингу, помогает ритейлерам продолжать поддерживать экономический фронт", – прокомментировал Александр Ямпольский, руководитель отраслевой группы по ритейлу Deloitte в Украине. 

Исследование проводилось методом онлайн-опроса по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины. В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий и АР Крым), а также временно находящиеся за рубежом украинцы. 

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Роман Бриль
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