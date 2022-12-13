Большинство украинцев потратят часть рождественского бюджета на помощь ВСУ – Deloitte
Более 60% украинцев хотя бы часть своего бюджета на новогодний и рождественский шопинг потратят на помощь ВСУ или пострадавшим от войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса аудиторской компании Deloitte в Украине.
Всего 61% украинцев, несмотря ни на что, планируют новогодние и рождественские покупки, хотя и будут покупать меньше товаров, чем в 2021 году.
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Бюджет почти половины украинцев (49%) на шопинг в новогодне-рождественский период колеблется от 1000 до 5000 грн.
В фокусе покупок самое необходимое – продукты питания, товары для детей, одежда и обувь. При совершении покупок украинцы прежде всего будут учитывать наличие скидок, а также собственный предыдущий опыт.
63% украинцев не будут покупать товары, если их производитель или продавец не покинул рынок России.
Офлайн будет преобладать над онлайном. Основным местом для новогоднего и рождественского шопинга станут крупные супермаркеты и торговые центры. На третьем месте – покупки в интернете.
"Наше исследование показало, что, например, развитая в мире покупка онлайн пока не находит подтверждения в Украине. Однако несгибаемость украинцев, которая прослеживается и в готовности к праздничному шопингу, помогает ритейлерам продолжать поддерживать экономический фронт", – прокомментировал Александр Ямпольский, руководитель отраслевой группы по ритейлу Deloitte в Украине.
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