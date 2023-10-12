Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун признался в мошенничестве на $650 млн

Берни Экклстоун, который руководил Формулой-1 с конца 1970-х по январь 2017 года, признал себя виновным в налоговом мошенничестве. Он пытался скрыть в сингапурском трасте $650 млн, сообщает Bloomberg.

В ноябре Экклстоун должен был предстать перед судом по обвинению в даче ложных сведений британской налоговой службе о своих финансах.

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В ходе расследования Экклстоун заявлял, что владеет всего одним зарубежным трастовым фондом, который он основал для своих дочерей.

Однако следствие выяснило, что у Экклстоуна есть еще один фонд в Сингапуре, где аккумулированы незадекларированные сотни миллионов долларов.

Бывший руководитель Формулы-1 признался, что умышленно скрывал информацию о фонде, надеясь, что расследование по его финансам быстро завершиться и о тайном трасте никто не узнает.

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Ожидается, что после признания вины налоговая служба Британии согласится на сделку с Экклстоуном, если тот заплатит все налоги от утаенных денег.

Берни Экклстоуну в этом месяце исполнится 93 года.

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