Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун признался в мошенничестве на $650 млн
Берни Экклстоун, который руководил Формулой-1 с конца 1970-х по январь 2017 года, признал себя виновным в налоговом мошенничестве. Он пытался скрыть в сингапурском трасте $650 млн, сообщает Bloomberg.
В ноябре Экклстоун должен был предстать перед судом по обвинению в даче ложных сведений британской налоговой службе о своих финансах.
В ходе расследования Экклстоун заявлял, что владеет всего одним зарубежным трастовым фондом, который он основал для своих дочерей.
Однако следствие выяснило, что у Экклстоуна есть еще один фонд в Сингапуре, где аккумулированы незадекларированные сотни миллионов долларов.
Бывший руководитель Формулы-1 признался, что умышленно скрывал информацию о фонде, надеясь, что расследование по его финансам быстро завершиться и о тайном трасте никто не узнает.
Ожидается, что после признания вины налоговая служба Британии согласится на сделку с Экклстоуном, если тот заплатит все налоги от утаенных денег.
Берни Экклстоуну в этом месяце исполнится 93 года.
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