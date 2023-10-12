Колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун зізнався у шахрайстві на $650 млн

Берні Екклстоун, який керував Формулою-1 з кінця 1970-х до січня 2017 року, визнав себе винним у податковому шахрайстві. Він намагався приховати у сінгапурському трасті $650 млн, повідомляє Bloomberg.

У листопаді Екклстоун мав постати перед судом за звинуваченням у наданні неправдивих відомостей британській податковій службі про свої фінанси.

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У ході розслідування Екклстоун заявляв, що володіє лише одним закордонним трастовим фондом, який він заснував для своїх дочок.

Проте слідство з'ясувало, що Екклстоун має ще один фонд у Сінгапурі, де акумульовано незадекларовані сотні мільйонів доларів.

Колишній керівник Формули-1 зізнався, що навмисне приховував інформацію про фонд, сподіваючись, що розслідування щодо його фінансів швидко завершиться і про таємний траст ніхто не дізнається.

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Очікується, що після визнання провини податкова служба Британії погодиться на угоду з Екклстоуном, якщо той заплатить усі податки з прихованих грошей.

Берні Екклстоуну цього місяця виповниться 93 роки.

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