Часть украинцев дополнительно получит до 21 000 гривен субсидий
Украинцы, отапливающие дома углем, дровами или другим твердым топливом, получат субсидию в размере до 21 000 гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
По его словам, за октябрь украинцам уже было начислено 1,4 миллиарда жилищных субсидий, а также льгот.
"В общей сложности за 10 месяцев этого года около 29,6 млрд гривен субсидий и льгот было начислено и выплачено украинцам. Действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотопительного сезона", – добавил он.
В частности, люди, которые отапливают жилье углем, дровами, другим твердым топливом получат дополнительную выплату до 21 000 гривен. Программа охватит около 500 000 украинских семей.
- С 1 октября Пенсионный фонд Украины приступил к автоматическому перерасчету субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для большинства граждан в связи с началом нового отопительного сезона 2024-2025 годов.