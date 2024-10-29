Часть украинцев дополнительно получит до 21 000 гривен субсидий

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Украинцы, отапливающие дома углем, дровами или другим твердым топливом, получат субсидию в размере до 21 000 гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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По его словам, за октябрь украинцам уже было начислено 1,4 миллиарда жилищных субсидий, а также льгот.

"В общей сложности за 10 месяцев этого года около 29,6 млрд гривен субсидий и льгот было начислено и выплачено украинцам. Действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотопительного сезона", – добавил он.

В частности, люди, которые отапливают жилье углем, дровами, другим твердым топливом получат дополнительную выплату до 21 000 гривен. Программа охватит около 500 000 украинских семей.