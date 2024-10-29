Частина українців додатково отримає до 21 000 гривень субсидій
Українці, які опалюють будинки вугіллям, дровами чи іншим твердим паливом, отримають субсидію у розмірі до 21 000 гривень. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, за жовтень українцям вже було нараховано 1,4 мільярда житлових субсидій, а також пільг.
"Загалом за 10 місяців цього року близько 29,6 млрд гривень субсидій і пільг було нараховано і виплачено українцям. Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону", – додав він.
Зокрема люди, які опалюють житло вугіллям, дровами, іншим твердим паливом отримають додаткову виплату до 21 000 гривень. Програма охопить близько 500 000 українських родин.
- З 1 жовтня Пенсійний фонд України розпочав автоматичний перерахунок субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для більшості громадян у зв’язку з початком нового опалювального сезону 2024-2025 років