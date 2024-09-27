Пенсійний фонд автоматично перерахує субсидії на новий опалювальний сезон

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З 1 жовтня Пенсійний фонд України розпочне автоматичний перерахунок субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для більшості громадян у зв’язку з початком нового опалювального сезону 2024-2025 років. Про це повідомила пресслужба установи.

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Автоматичне призначення субсидії стосуватиметься і тих домогосподарств, які в літній період отримували 0 грн виплат, а також тих, хто користувався пільгами замість субсидії.

Однак деяким громадянам все ж необхідно звернутись до Пенсійного фонду для призначення субсидій. Зокрема, це стосується людей, які раніше не були одержувачами цієї допомоги, але планують її отримати вперше, або тих, хто мав зміни у складі домогосподарства.

Також подати заявку потрібно тим, у кого не відбулось призначення субсидії на неопалювальний період через наявність заборгованості, але наразі її вдалося погасити або укласти договір реструктуризації.

Нагадаємо, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця подання заяви та діє до кінця опалювального сезону, який триває з 1 жовтня до 30 квітня. Для неопалювального сезону (з 1 травня до 30 вересня) розрахунок субсидій здійснюється окремо.