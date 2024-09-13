Кабмін оновив правила електронної ідентифікації для отримання пенсій та субсидій

Кабмін оновив порядок електронної ідентифікації для отримання пенсій та субсидій, імплементуючи вимоги ЄС

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Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у соціальній сфері, щоб узгодити їх із законодавством Європейського Союзу. Зміни містять нові правила подання документів і використання електронного підпису. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Врегульовано питання проходження електронної ідентифікації та автентифікації, подання документів в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або з використанням засобів електронної ідентифікації", — зазначив Мельничук.

Ці зміни спрямовані на підготовку до укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементацію європейського законодавства у сфері електронної ідентифікації.

Згідно з новими правилами, внесено зміни до:

- порядку призначення житлових субсидій;

- порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках;

- порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми;

- положення про реєстр осіб, які мають право на пільги;

- порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

- порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та ряду інших нормативних актів.