Кабмин обновил правила электронной идентификации для получения пенсий и субсидий
Кабинет министров Украины принял изменения в порядок электронной идентификации и электронных доверительных услуг в социальной сфере, чтобы привести их в соответствие с законодательством Европейского Союза. Изменения включают в себя новые правила подачи документов и использование электронной подписи. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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"Урегулированы вопросы прохождения электронной идентификации и аутентификации, представления документов в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, или с использованием средств электронной идентификации", – отметил Мельничук.
Эти изменения направлены на подготовку к заключению соглашения между Украиной и Европейским Союзом о признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации европейского законодательства в сфере электронной идентификации.
Согласно новым правилам, внесены изменения в:
- порядок назначения жилищных субсидий;
- порядок выплаты пенсий и пособий через текущие счета в банках;
- порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми;
- положение о реестре лиц, имеющих право на льготы;
- порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и ряда других нормативных актов.
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