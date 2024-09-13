Кабмин обновил правила электронной идентификации для получения пенсий и субсидий

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Кабинет министров Украины принял изменения в порядок электронной идентификации и электронных доверительных услуг в социальной сфере, чтобы привести их в соответствие с законодательством Европейского Союза. Изменения включают в себя новые правила подачи документов и использование электронной подписи. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Урегулированы вопросы прохождения электронной идентификации и аутентификации, представления документов в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, или с использованием средств электронной идентификации", – отметил Мельничук.

Эти изменения направлены на подготовку к заключению соглашения между Украиной и Европейским Союзом о признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации европейского законодательства в сфере электронной идентификации.

Согласно новым правилам, внесены изменения в:

- порядок назначения жилищных субсидий;

- порядок выплаты пенсий и пособий через текущие счета в банках;

- порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми;

- положение о реестре лиц, имеющих право на льготы;

- порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

- порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и ряда других нормативных актов.