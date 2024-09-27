Пенсионный фонд автоматически перечислит субсидии на новый отопительный сезон

Фото: depositphotos.com

С 1 октября Пенсионный фонд Украины приступит к автоматическому перерасчету субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для большинства граждан в связи с началом нового отопительного сезона 2024-2025 годов. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Автоматическое назначение субсидии будет касаться и домохозяйств, которые в летний период получали 0 грн выплат, а также тех, кто пользовался льготами вместо субсидии.

Однако некоторым гражданам все же необходимо обратиться в Пенсионный фонд для назначения субсидий. В частности, это касается людей, ранее не являвшихся получателями этой помощи, но планирующих ее получить впервые, или тех, кто имел изменения в составе домохозяйства.

Также подать заявку нужно тем, у кого не состоялось назначение субсидии на неотапливаемый период из-за наличия задолженности, но уже ее удалось погасить или заключить договор реструктуризации.

Напомним, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца подачи заявления и действует до конца отопительного сезона, который проходит с 1 октября по 30 апреля. Для неотапливаемого сезона (с 1 мая по 30 сентября) расчет субсидий осуществляется отдельно.