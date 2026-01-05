Доля физлиц в портфеле ОВГЗ в 2025 году впервые превысила 5%
В 2025 году инвестиции населения в государственные облигации внутреннего займа выросли на 42,6% – с 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн, сообщило Министерство финансов. Благодаря этому доля граждан в общем портфеле ОВГЗ выросла с 4,2% до 5,7%.
Бизнес в 2025 году также сохранил важную роль инвесторов в ОВГЗ. Объем вложений юридических лиц вырос на 19% – со 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн. Их доля в общем портфеле также несколько увеличилась – с 9,6% до 10,8%.
Основными держателями ОВГЗ с долей 47,7% остаются коммерческие банки, портфель которых составил 937,1 млрд грн (рост на 51,4 млрд в течение года), а также Национальный банк Украины с долей 33,8% (на общую сумму 664,5 млрд грн), портфель которого в течение года сократился на 13 млрд гривен.
Всего за 2025 год через аукционы ОВГЗ в госбюджет было привлечено около 570 млрд гривен, что делает внутренние заимствования вторым по объему источником финансирования бюджета после внешних займов.
Средневзвешенная доходность ОВГЗ в гривне в течение 2025 года составила 16,24%, в евро – 3,22%, в долларах – 4,17%.
В 2026 году министерство планирует привлечь через ОВГЗ еще до 420 млрд гривен.
- Украина в 2026 году может провести репрофайлинг так называемых инфляционных облигаций внутреннего государственного займа на 145,2 млрд грн.
Комментарии (0)