Доплаты пенсионерам. Кто может получить дополнительные средства

С 2021 года доплаты к пенсиям планируют ввести для всех пенсионеров старше 75 лет, тогда как сейчас такие доплаты получают лица старше 80 лет. Об этом сообщила депутат Верховной Рады от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы ожидаем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75 плюс. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень маленькую пенсию сейчас", – отметила нардеп.

По ее словам, в 2020 году парламент принял два закона, в соответствии с которыми люди старше 80 лет получили разовую доплату к пенсии в размере 1000 грн, а также пожизненную доплату в размере 500 грн в месяц.

Кроме того, одиноким пенсионерам старше 80 лет установлена доплата на уход в размере около 700 грн в месяц.

По словам Третьяковой, граждане, которым сейчас более 75 лет, работали в советское время, когда не было высоких зарплат, поэтому их пенсии сейчас несправедливо занижены.

По состоянию на 1 июля 2020 года общее количество пенсионеров в Украине составляло 11,242 млн человек. Из них старше 80 лет – 1,48 млн человек, а в возрасте от 75 до 80 лет – около 1,6 млн человек.

Средний размер пенсионной выплаты в Украине на 1 июля 2020 года составлял 3393,54 грн ($123 по официальному курсу на 1 сентября).

В июле стало известно о том, сколько пенсионеров в Украине получают пенсии более 10 000 грн.

С 1 июля в Украине выросли пенсии.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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