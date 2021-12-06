UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Дыра" в Пенсионном фонде выросла до 15,6 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 13:47
Пенсия в Украине. Коллаж: Алина Подлесная/LIGA.net

Дефицит Пенсионного фонда за 11 месяцев 2021 года превысил 15,6 млрд грн, свидетельствуют данные ПФУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Общий объем доходов Пенсионного фонда за отчетный период составил порядка 460 млрд грн, общий объем расходов – 475,7 млрд грн.

По данным ПФУ, из госбюджета на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 162 млрд грн.

Читайте также: Как удвоить пенсию, или Что украинцы теряют без пенсионных накоплений

  • С 1 декабря 2021 года состоится перерасчет пенсии в соответствии с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Для этого Кабмин увеличил расходы ПФУ на 18,5 млрд грн.
  • Министр финансов Сергей Марченко ранее заявлял, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах.
  • По данным опроса социологической компании Gradus Research, среди жителей городов с населением свыше 50 000 в возрасте 18-60 лет, 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пенсия ПФУ накопительные пенсии пенсионный фонд Украины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 