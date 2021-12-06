"Дыра" в Пенсионном фонде выросла до 15,6 млрд грн
06.12.2021, 13:47
Пенсия в Украине. Коллаж: Алина Подлесная/LIGA.net
Дефицит Пенсионного фонда за 11 месяцев 2021 года превысил 15,6 млрд грн, свидетельствуют данные ПФУ.
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Общий объем доходов Пенсионного фонда за отчетный период составил порядка 460 млрд грн, общий объем расходов – 475,7 млрд грн.
По данным ПФУ, из госбюджета на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 162 млрд грн.
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- С 1 декабря 2021 года состоится перерасчет пенсии в соответствии с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Для этого Кабмин увеличил расходы ПФУ на 18,5 млрд грн.
- Министр финансов Сергей Марченко ранее заявлял, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах.
- По данным опроса социологической компании Gradus Research, среди жителей городов с населением свыше 50 000 в возрасте 18-60 лет, 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.
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