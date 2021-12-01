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С 1 декабря меняется размер пенсий. Кому повысили и на сколько

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 18:48
С 1 декабря меняется размер пенсий. Кому повысили и на сколько - Фото
Фото: depositphotos.com

С 1 декабря 2021 года состоится перерасчет пенсии в соответствии с увеличением прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства социальной политики.

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Сообщается, что минимальный размер пенсии по возрасту у неработающих пенсионеров вырос с 1854 грн до 1934 грн, максимальный размер пенсии – с 18 540 грн до 19 340 грн. При этом, увеличится на 200 грн (с 2 400 до 2600 грн) минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет, имеющих полный стаж.

Отмечается, что в декабре 2021 года средний размер пенсии составит 3 980 грн, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

Также выросли составляющие пенсионных выплат, размер которых определяется исходя из прожиточного минимума – доплата за сверхурочный стаж, надбавки, повышение, пенсия за особые заслуги, государственная адресная помощь.

Все перерасчеты пенсий проведены автоматически – без необходимости дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины. Отмечается, что это десятое повышение пенсий за 2021 год.

В ведомстве добавляют, что в календаре повышения пенсий на 2022 год, в частности, также предполагается индексация пенсий. Ожидается, что в 2022 году среднегодовой размер пенсии составит 4533 грн (по сравнению с 2020 годом увеличение составит 26%).

Читайте также: Как удвоить пенсию, или Что украинцы теряют без пенсионных накоплений

  • В июле Сергей Марченко сообщил о том, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах.
  • В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.
  • 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. В апреле правительство и ПФУ начали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Пересмотр ориентировочно коснулся 400-600 тысяч человек.

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Анна Лыса-Кузмич
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