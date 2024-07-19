Есть даже определенные преференции: мобилизованным не обязательно закрывать свой ФОП
Законодательство не предусматривает обязательного закрытия ФОП в связи с мобилизацией. В то же врем, для определенных категорий военнослужащих это может быть необходимым.
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Об этом LIGA.net рассказал адвокат Богдан Янкив.
"Закон о воинской обязанности и военной службе дает однозначный ответ на этот вопрос. Если вас приняли на военную службу в связи с мобилизацией или это произошло в особый период, который как раз действует сейчас, государственная регистрация предпринимательской деятельности не прекращается – закрывать ФОП из-за этого не нужно", – говорит он.
Более того, закон определяет, что во время военной службы военнослужащий освобождается от определенного налогообложения и для этого ему нужно иметь приказ о мобилизации.
То есть параллельно быть и ФОП, и мобилизованным военнослужащим вполне возможно.
Однако, как объясняет юрист, в этом есть определенные исключения. Если военнослужащий является так называемым военным должностным лицом, то есть занимает штатную должность, которая имеет операционно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, то согласно части 2 статьи 25 Закона о предотвращении коррупции он имеет 15 дней для того, чтобы совершить действия, связанные с прекращением предпринимательской деятельности.
"Простыми словами, если вы становитесь солдатом, пехотинцем или занимаете другую рядовую должность, можете быть ФОП. Если же вы становитесь руководителем, который, например, отвечает за выдачу горюче-смазочных материалов или руководителем юридического либо бухгалтерского отдела в Вооруженных Силах, то тогда вы должны прекратить предпринимательскую деятельность", – отмечает юрист.
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