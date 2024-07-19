Є навіть певні преференції: мобілізованим не обов'язково закривати свій ФОП

Законодавство України не вимагає закривати ФОП після мобілізації. Але є певні винятки

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Законодавство не передбачає обов'язкового закриття ФОПу зв'язку із мобілізацією. Водночас для певних категорій військовослужбовців це може бути необхідним.

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Про це LIGA.net розповів адвокат Богдан Янків.

"Закон про військовий обов'язок та військову службу дає однозначну відповідь на це питання. Якщо вас прийняли на військову службу у зв'язку із мобілізацією або це відбулося в особливий період, який якраз діє зараз, державна реєстрація підприємницької діяльності не припиняється – закривати ФОП через це не потрібно", – каже він.

Щобільше, закон визначає, що на час військової служби військовослужбовець звільняється від певного оподаткування і для цього йому потрібно мати наказ про мобілізацію.

Тобто паралельно бути і ФОПом, і мобілізованим військовослужбовцем цілком можливо.

Проте, як пояснює юрист, у цьому є певні винятки. Якщо військовослужбовець є так званою військовою посадовою особою, тобто обіймає штатну посаду, яка має операційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, то, згідно з частиною 2 статті 25 Закону про запобігання корупції він має 15 днів для того, щоб здійснити дії, які пов'язані із припиненням підприємницької діяльності.

"Простими словами, якщо ви стаєте солдатом, піхотинцем чи займаєте іншу рядову посаду, можете бути ФОПом. Якщо ж ви стаєте керівником, який, наприклад, відповідає за видачу паливно-мастильних матеріалів, чи керівником юридичного або бухгалтерського відділу у Збройних Силах, то тоді ви маєте припинити підприємницьку діяльність", - зазначає юрист.