Где и в какой валюте хранят сбережения украинцы – исследование

Украинцы преимущественно предпочитают хранить деньги дома или в банковской ячейке в долларах (40%) либо в национальной валюте (33%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Info Sapiens и Noblet Media.

Личный бюджет и расходы

Вкладывать деньги в недвижимость предпочитают 17% опрошенных, а открывать банковский депозит в долларах или гривнах — 12% и 11% соответственно.

Лишь 9% украинцев готовы тратить деньги на встречи с друзьями и развлечения.

Большинство предпочитает экономить.

"Такие настроения сдерживают развитие украинской экономики, поскольку граждане в других странах предпочитают не хранить деньги дома, а вкладывают их в недвижимость или используют депозиты и другие финансовые инструменты", - отмечается в исследовании.

Личные цели и карьерные возможности

Украинцы в первую очередь стремятся улучшить свое экономическое благосостояние (79%). 35% опрошенных думают о достижении определенных изменений и в обществе в целом.

37% респондентов ответили, что хотели бы начать свой собственный бизнес, 24% предпочитают работать в частной компании, а 13% выбрали бы негосударственный сектор на международном уровне.

О предпринимательских способностях украинцев свидетельствует тот факт, что они предпочитают принимать самостоятельно как можно больше решений на работе (75%).

Что касается личной жизни, то украинцы предпочитают проводить свое свободное время с семьей, а не с друзьями.

В ходе исследования было опрошено 200 человек, жители городов в возрасте от 18 до 45 лет.

В апреле в Украине был проведен опрос о том, как изменилось финансовое положение граждан за первые недели карантина.

Также в апреле были обнародованы результаты опроса, свидетельствующие о том, что треть украинцев не имеют сбережений.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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