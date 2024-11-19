Глава Харьковского облсовета не задекларировала недвижимость в Ницце – НАПК

НАПК выявило нарушения в декларации главы Харьковского облсовета: незадекларированное имущество во Франции, сомнительные доходы и завышенные наличные

Единый государственный реестр деклараций (Иллюстративное фото)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам полной проверки декларации председателя Харьковского областного совета, поданной за 2022 год, выявило признаки декларирования недостоверных сведений более чем на 3,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

НАПК не называет фамилию чиновницы, однако известно, что Харьковский облсовет возглавляет Татьяна Егорова-Луценко.

Из-за лжи в декларации против чиновницы возбуждено уголовное дело.

"В ходе проверки установили, что действующий председатель Харьковского областного совета не указал в декларации сведения о недвижимом имуществе в Ницце, Франция, стоимость которого может составить 88 000 евро (что эквивалентно более 2,7 млн грн), которым пользуется (арендует) ее муж", – сообщают в ведомстве.

Также, по словам НАПК, на основании анализа информации о подтвержденных доходах и расходах должностного лица в течение отчетного периода выявлены признаки завышения отраженного в декларации размера наличности свыше 680 000 грн.

Кроме этого, агентство подвергло сомнению факт получения ее мужем дохода от продажи корпоративных прав Le Folie's (ресторанный бизнес во Франции) в размере всего 500 евро.

Также чиновница не указала в декларации сведения об определении ее мужа конечным бенефициарным владельцем юридического лица, зарегистрированного по законодательству Франции SAS Midi au Soleil (ресторан на набережной Канн, Франции).