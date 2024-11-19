Голова Харківської облради не задекларувала нерухомість у Ніцці – НАЗК

НАЗК виявило порушення в декларації голови Харківської облради: незадеклароване майно у Франції, сумнівні доходи та завищену готівку

Єдиний державний реєстр декларацій (Ілюстративне фото)

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повної перевірки декларації голови Харківської обласної ради, поданої за 2022 рік, виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн. Про це інформує пресслужба агентства.

НАЗК не називає прізвище чиновниці, проте відомо, що Харківську облраду очолює Тетяна Єгорова-Луценко.

Через брехню у декларації проти чиновниці відкрили кримінальну справу.

"Під час перевірки встановили, що чинна голова Харківської обласної ради не зазначила у декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, Франція, вартість якого може становити 88 000 євро (що еквівалентно понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік", – повідомляють у відомстві.

Також, за словами НАЗК, на підставі аналізу інформації про підтверджені доходи і витрати посадовиці протягом звітного періоду виявлено ознаки завищення відображеного в декларації розміру готівки на понад 680 000 грн.

Крім цього, агентство поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.

Також посадовиця не зазначила у декларації відомості про визначення її чоловіка кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, зареєстрованої за законодавством Франції SAS Midi au Soleil (ресторан на набережній Канн, Франції).