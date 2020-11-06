Государственную соцпомощь можно будет получить онлайн
Минсоцполитики и Мицифра работают над проектом единого реестра, что позволит в электронной форме обратиться за государственной соцпомощью. Его ожидают подать на рассмотрение Кабмина до декабря этого года. Об этом сообщает Минсоцполитики.
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Единый социальный реестр будет создан на базе Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда и будет интегрирован с другими государственными базами данных.
"Такой подход обеспечит постепенный отказ от бумажных справок и документов, необходимых для определения права человека на государственные пособия и льготы в соответствии с законодательством", – отметили в Министерстве.
В электронной форме станут возможные обращения за государственной социальной помощью при усыновлении, на детей и для лиц с инвалидностью с детства.
Онлайн можно будет проверить и получить информацию о:
– социальном статусе гражданина;
– общеобязательном государственном социальном страховании;
– пенсионном удостоверении и пенсионном деле;
– инвалидности лица.
Украинцы также смогут сформировать справку онлайн о заработной плате, уплаченные страховые взносы и размер пенсии.
- В начале нынешнего года Кабмин решил компенсировать задержки по соцвыплатам и зарплатам.
- 30 июля Кабмин изменил условия предоставления государственной соцпомощи.
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