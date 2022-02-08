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Государство добавит 420 грн к добровольным взносам на накопительную пенсию – Лазебная

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 17:53
Государство добавит 420 грн к добровольным взносам на накопительную пенсию – Лазебная - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В законопроект об обязательном накопительном пенсионном обеспечении включена норма, согласно которой государство продублирует сумму, которую гражданин решит добровольно внести на персональный накопительный пенсионный счет помимо регулярных отчислений работодателя. Об этом рассказала в эфире телеканала Дом министр соцполитики Марина Лазебная

Данная сумма будет ограничена 3% от средней зарплаты или 420 грн, уточнила министр. 

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"Если человек захочет сам отложить со своей зарплаты, добровольно, государство это простимулирует. Мы просчитали, что это будет 3% от средней зарплаты, или 420 грн", – сказала Лазебная. 

Иными словами, если человек добровольно положит на свой накопительный счет 420 грн, государство также добавит 420 грн на его счет, разъяснила министр. 

Для тех, кто не захочет добровольно отчислять дополнительные средства с зарплаты на свой накопительный счет, будет действовать единая схема отчислений. А именно, с 2023 года работодатель будет вносить за работника 1% от средней зарплаты на его счет, в 2024 году ставка повысится до 1,5%, в 2025 году до 2%.   

Эти отчисления будут дублироваться из госбюджета. Таким образом, в первый год на открытых счетах будет накапливаться 2%, во второй год – 3%, в третий – 4%.  

В 2022 году правительство должно создать Уполномоченный пенсионный фонд и определить управляющих активами в этом фонде.   

Уполномоченный фонд откроет накопительные пенсионные счета для каждого гражданина, который на сегодняшний день является наемным работником, и которому не исполнилось 55 лет. 

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Роман Брыль
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