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Минсоцполитики инициирует введение накопительных пенсий на всех госпредприятиях

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 13:37
Минсоцполитики инициирует введение накопительных пенсий на всех госпредприятиях - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство социальной политики предложило Кабмину поддержать инициативу по введению накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей в более 50%. Об этом говорится в письме министерства, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю и имеющемся в распоряжении LIGA.net

Введение накопительных пенсий на госпредприятиях планируется проводить в рамках реформирования системы корпоративного управления. 

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Согласно инициативе Минсоцполитики, госпредприятиям предлагается обеспечить не менее 50% своих сотрудников отчислениями в 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды. 

Предприятия должны включить в свои финансовые планы на 2023 год расходы на уплату таких пенсионных взносов. 

"Реализацией такой инициативы для работников предприятий государственного сектора экономики будет обеспечен дополнительный источник дохода при выходе на пенсию благодаря пенсионным средствам, накопленным на их индивидуальных пенсионных счетах", – говорится в письме. 

В минсоцполитики уверены, что инициатива будет способствовать развитию накопительного пенсионного обеспечения в целом, увеличению численности внутренних институциональных инвесторов с долгосрочным прогнозируемым инвестиционным ресурсом для экономического роста Украины.   

В декабре прошлого года Кабмин утвердил экспериментальную программу по внедрению накопительных пенсий на госпредприятиях. Эксперимент ограничивается теми компаниями, которые будут проданы частному инвестору по программе большой приватизации.    

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Роман Брыль
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