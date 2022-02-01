Минсоцполитики инициирует введение накопительных пенсий на всех госпредприятиях

Министерство социальной политики предложило Кабмину поддержать инициативу по введению накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей в более 50%. Об этом говорится в письме министерства, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю и имеющемся в распоряжении LIGA.net.

Введение накопительных пенсий на госпредприятиях планируется проводить в рамках реформирования системы корпоративного управления.

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Согласно инициативе Минсоцполитики, госпредприятиям предлагается обеспечить не менее 50% своих сотрудников отчислениями в 2% от их зарплат в негосударственные пенсионные фонды.

Предприятия должны включить в свои финансовые планы на 2023 год расходы на уплату таких пенсионных взносов.

"Реализацией такой инициативы для работников предприятий государственного сектора экономики будет обеспечен дополнительный источник дохода при выходе на пенсию благодаря пенсионным средствам, накопленным на их индивидуальных пенсионных счетах", – говорится в письме.

В минсоцполитики уверены, что инициатива будет способствовать развитию накопительного пенсионного обеспечения в целом, увеличению численности внутренних институциональных инвесторов с долгосрочным прогнозируемым инвестиционным ресурсом для экономического роста Украины.

В декабре прошлого года Кабмин утвердил экспериментальную программу по внедрению накопительных пенсий на госпредприятиях. Эксперимент ограничивается теми компаниями, которые будут проданы частному инвестору по программе большой приватизации.

9 декабря 2021 года Кабмин, в качестве эксперимента, ввел накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации. Государственные компании, которые участвуют в эксперименте по внедрению накопительных пенсий, будут отчислять не менее 4% от зарплаты работника на его частный пенсионный счет.

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Роман Брыль

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