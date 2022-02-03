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Кабмин определил источники взносов для накопительных пенсий. Работодатели не пострадают

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 17:03
Кабмин определил источники взносов для накопительных пенсий. Работодатели не пострадают - Фото
Галина Третьякова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В последней редакции законопроекта №2683 об обязательном накопительном пенсионном обеспечении, согласованной премьер-министром, министерством финансов, министерством соцполитики, определены два источника накопления средств для негосударственных пенсий на 2023-2025 годы. Об этом рассказала глава парламентского комитета по социальной политике и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью изданию Главком.  

Первый источник – единый социальный взнос (ЕСВ), второй – софинансирование из средств государственного бюджета, уточнила Третьякова. 

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Она подчеркнула, что накопления через ЕСВ не увеличат налоговую нагрузку на роботодателей. 

"Первый источник – за счет ЕСВ. Здесь хочу сразу подчеркнуть: у работодателей налоговая нагрузка не увеличится. Просто сегодня 22% ЕСВ расщепляются так: в Пенсионный фонд, Фонд соцстрахования и Фонд безработицы. Будет расщеплен на еще один источник: накопительный счет, который откроет государство каждому украинцу", – объяснила глава комитета. 

Размер накопительного взноса, который будут платить работодатели, составит: в 2023 году – 1%, в 2024 году – 1,5%, в 2025-м – 2%. 

Что касается софинансирования из средств госбюджета, то в 2023 году оно составит 1%, в 2024 году – 1,5%, в 2025 году – 2%.  

"Взнос, который будет делать за работника его работодатель, будет дублироваться из госбюджета. И выходит, что в первый год на открытых счетах будет накапливаться 2%, во второй год – 3%, в третий (в 2025 году) – 4%", – сказала Третьякова. 

По ее словам, в 2022 году правительство должно создать Уполномоченный пенсионный фонд и определить управляющих активами в этом фонде.  

Уполномоченный фонд откроет счета для каждого гражданина, который на сегодняшний день является наемным работником, и которому не исполнилось 55 лет. 

В 2023-2026 годах не менее 80% накопленных денег на накопиельных счетах будут инвестироваться в гособлигации (ОВГЗ). 

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Роман Брыль
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Минсоцполитики ЕСВ Галина Третьякова накопительная пенсионная система накопительная пенсия
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