Кабмин определил источники взносов для накопительных пенсий. Работодатели не пострадают

В последней редакции законопроекта №2683 об обязательном накопительном пенсионном обеспечении, согласованной премьер-министром, министерством финансов, министерством соцполитики, определены два источника накопления средств для негосударственных пенсий на 2023-2025 годы. Об этом рассказала глава парламентского комитета по социальной политике и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью изданию Главком.

Первый источник – единый социальный взнос (ЕСВ), второй – софинансирование из средств государственного бюджета, уточнила Третьякова.

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Она подчеркнула, что накопления через ЕСВ не увеличат налоговую нагрузку на роботодателей.

"Первый источник – за счет ЕСВ. Здесь хочу сразу подчеркнуть: у работодателей налоговая нагрузка не увеличится. Просто сегодня 22% ЕСВ расщепляются так: в Пенсионный фонд, Фонд соцстрахования и Фонд безработицы. Будет расщеплен на еще один источник: накопительный счет, который откроет государство каждому украинцу", – объяснила глава комитета.

Размер накопительного взноса, который будут платить работодатели, составит: в 2023 году – 1%, в 2024 году – 1,5%, в 2025-м – 2%.

Что касается софинансирования из средств госбюджета, то в 2023 году оно составит 1%, в 2024 году – 1,5%, в 2025 году – 2%.

"Взнос, который будет делать за работника его работодатель, будет дублироваться из госбюджета. И выходит, что в первый год на открытых счетах будет накапливаться 2%, во второй год – 3%, в третий (в 2025 году) – 4%", – сказала Третьякова.

По ее словам, в 2022 году правительство должно создать Уполномоченный пенсионный фонд и определить управляющих активами в этом фонде.

Уполномоченный фонд откроет счета для каждого гражданина, который на сегодняшний день является наемным работником, и которому не исполнилось 55 лет.

В 2023-2026 годах не менее 80% накопленных денег на накопиельных счетах будут инвестироваться в гособлигации (ОВГЗ).

27 января 2022 года Галина Теретьякова сообщила, что Верховная Рада разрабатывает механизм страхования пенсионных накоплений в негосударственных фондах.

1 февраля Минсоцполитики предложило Кабмину поддержать инициативу по введению накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей в более 50%.

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Роман Брыль

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