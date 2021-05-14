Илон Маск потерял $20 млрд после участия в телешоу
Состояние руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска упало на $20,5 млрд после участия в американском телешоу Saturday Night Live в прошлую субботу. Состояние Маска упало до $145,5 млрд, сообщает Forbes.
В эфире шоу Маск назвал криптовалюту Dogecoin аферой (hustle), чем обвалил ее цену на 30%. После этого Маск сообщил в Twitter, что Tesla приостановит возможность покупать электрокары за биткойны. Это обвалило BTC на 17%. В результате за неделю акции Tesla упали на 15%. Это повлияло на состояние Маска, которое в основном состоит из акций Tesla и SpaceX.
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Ранее Маск активно поддерживал развитие криптовалют. Аналитики биржи Wall Streat предупредили, что такие действия Маска сбивают с толку крипто-инвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla.
Маск остается на третьем месте в списке богатейших людей планеты. Он на $17,9 млрд богаче основателя Microsoft Билла Гейтса. Маск также остается на $110 млрд богаче, чем год назад.
- В декабре 2020-го Маск упомянул Dogecoin в Твиттере и он вырос на 20%. В середине того же месяца Маск заявил, что купил немного Dogecoin для своего годовалого сына.
- 10 марта 2021-го состояние Илона Маска за сутки увеличилось на рекордную сумму $25,1 млрд, до $174 млрд.
- 23 марта в Tesla разрешили покупать электромобили за биткойны.
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