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Илон Маск потерял $20 млрд после участия в телешоу

14.05.2021, 13:32
Илон Маск потерял $20 млрд после участия в телешоу - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Состояние руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска упало на $20,5 млрд после участия в американском телешоу Saturday Night Live в прошлую субботу. Состояние Маска упало до $145,5 млрд, сообщает Forbes.

В эфире шоу Маск назвал криптовалюту Dogecoin аферой (hustle), чем обвалил ее цену на 30%. После этого Маск сообщил в Twitter, что Tesla приостановит возможность покупать электрокары за биткойны. Это обвалило BTC на 17%. В результате за неделю акции Tesla упали на 15%. Это повлияло на состояние Маска, которое в основном состоит из акций Tesla и SpaceX. 

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Ранее Маск активно поддерживал развитие криптовалют. Аналитики биржи Wall Streat предупредили, что такие действия Маска сбивают с толку крипто-инвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla.

Маск остается на третьем месте в списке богатейших людей планеты. Он на $17,9 млрд богаче основателя Microsoft Билла Гейтса. Маск также остается на $110 млрд богаче, чем год назад.

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Александр Мясищев
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