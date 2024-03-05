Илон Маск потерял первое место в рейтинге самых богатых людей мира

Фото: Zbigniew Meissner/EPA

Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей в мире основателю Amazon Джеффу Безосу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние Маска сократилось до $197,7 млрд, состояние Безоса выросло до $200,3 млрд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Маск лидировал в рейтинге на протяжении последних девяти месяцев. Потеря лидерства связана с падением стоимости акций Tesla на 7,2% в понедельник, 4 марта, после публикации предварительных данных о резком сокращении производства электромобилей на заводе компании в Шанхае.

Разрыв в благосостоянии между Маском и Безосом в какой-то момент достигал $142 млрд, но начал сокращаться с конца 2022 года. Акции Amazon выросли более чем в два раза за полтора года, стоимость акций Tesla упала примерно на 50% по сравнению с пиком 2021 года.

Подавляющая часть состояния Безоса связана с его долей (9%) в Amazon. Он является крупнейшим акционером интернет-магазина, даже после того, как в прошлом месяце продал 50 млн акций на $8,5 млрд.

Безос уже возглавлял рейтинг миллиардеров. В 2017 году он впервые обогнал соучредителя Microsoft Билла Гейтса. Также занимал первое место в списке в 2021 году.

Источник: Bloomberg Billionaires Index

Миллиардеры стали богаче на $3,3 трлн за три года, пять миллиардов человек обеднели: Oxfam.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости