Ілон Маск втратив перше місце у рейтингу найбагатших людей світу

Фото: Zbigniew Meissner/EPA

Ілон Маск поступився першим місцем у списку найбагатших людей у світі засновнику Amazon Джеффу Безосу. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Статки Маска скоротилися до $197,7 млрд, статки Безоса зросли до $200,3 млрд.

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Маск лідирував у рейтингу протягом останніх дев'яти місяців. Втрата лідерства пов'язана з падінням вартості акцій Tesla на 7,2% у понеділок, 4 березня, після оприлюднення попередніх даних про різке скорочення виробництва електромобілів на заводі компанії в Шанхаї.

Розрив у статках між Маском та Безосом якогось моменту досягав $142 млрд, але почав скорочуватися з кінця 2022 року. Акції Amazon зросли більш ніж удвічі за півтора року, вартість акцій Tesla впала приблизно на 50% проти піка 2021 року.

Переважна частина статків Безоса пов'язана з його часткою (9%) в Amazon. Він є найбільшим акціонером інтернет-магазину навіть після того, як минулого місяця продав 50 млн акцій на $8,5 млрд.

Безос уже очолював рейтинг мільярдерів. У 2017 році він вперше обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса. Також займав перше місце у списку у 2021 році.

Джерело: Bloomberg Billionaires Index

Мільярдери стали багатшими на $3,3 трлн за три роки, п'ять мільярдів людей збідніли: Oxfam.

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