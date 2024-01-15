Мільярдери стали багатшими на $3,3 трлн за три роки, п'ять мільярдів осіб збідніли – Oxfam

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Статки п'яти найбагатших осіб у світі зросли на 114% — з $405 млрд до $869 млрд з 2020 року, водночас п'ять мільярдів громадян стали біднішими за цей період, йдеться у звіті про нерівність міжнародної організації боротьби з бідністю у світі Oxfam, представленому на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Якщо поточні тенденції збережуться, протягом десятиліття у світі з'явиться перший трильйонер, але бідність не буде викорінена ще 229 років.

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Загалом мільярдери стали на $3,3 трлн багатшими, ніж у 2020 році, а їхнє багатство зростало втричі швидше, ніж темпи інфляції.

Володіння акціями у переважній більшості приносить вигоду найбагатшим: 1% найбагатших володіють 43% усіх світових фінансових активів. Їм належить 48% фінансового багатства на Близькому Сході, 50% — в Азії та 47% — у Європі.

Сім із десяти найбільших корпорацій світу мають мільярдера на посаді генерального директора або як основного акціонера. Статки цих корпорацій становлять $10,2 трлн, що еквівалентно сумі ВВП усіх країн Африки та Латинської Америки.

"Ми є свідками початку десятиліття розколу, коли мільярди осіб беруть на себе економічні потрясіння пандемії, інфляції та війни, у той час як статки мільярдерів стрімко зростають. Ця нерівність не випадкова. Клас мільярдерів забезпечує, щоб корпорації приносили їм більше багатства коштом усіх інших ", – прокоментував виконавчий директор Oxfam Амітабх Бехар.

148 найбільших корпорацій світу разом заробили $1,8 трлн загального чистого прибутку за рік, до червня 2023 року, що на 52% більше, ніж за попередні 12 місяців. Їхній непередбачений прибуток зріс майже до $700 млрд. У звіті йдеться, що на кожні $100 прибутку, отриманого 96 великими корпораціями в період з липня 2022 до червня 2023 року, $82 було виплачено багатим акціонерам.

Водночас люди у всьому світі працюють старанніше і довше, часто за мізерну зарплату на нестабільних та небезпечних роботах. Заробітна платня майже 800 млн робітників не встигає за інфляцією, і за останні два роки вони втратили $1,5 трлн, що еквівалентно майже місяцю (25 дням) втрати заробітної плати для кожного працівника.

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