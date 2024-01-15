Миллиардеры стали богаче на $3,3 трлн за три года, пять миллиардов человек обеднели: Oxfam

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Состояние пяти самых богатых людей в мире выросло на 114% — с $405 млрд до $869 млрд с 2020 года, при этом пять миллиардов граждан стали беднее за этот период, говорится в отчете о неравенстве международной организации по борьбе с бедностью в мире Oxfam, представленном на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Если текущие тенденции сохранятся, в течение десятилетия в мире появится первый триллионер, но бедность не будет искоренена еще 229 лет.

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В целом миллиардеры стали на $3,3 трлн богаче, чем в 2020 году, а их богатство росло в три раза быстрее, чем темпы инфляции.

Владение акциями в подавляющем большинстве приносит выгоду самым богатым: 1% самых богатых владеют 43% всех мировых финансовых активов. Им принадлежит 48% финансового богатства на Ближнем Востоке, 50% — в Азии и 47% — в Европе.

Семь из десяти крупнейших корпораций мира имеют миллиардера на должности генерального директора или как основного акционера. Состояние этих корпораций составляет $10,2 трлн, что эквивалентно сумме ВВП всех стран Африки и Латинской Америки.

"Мы являемся свидетелями начала десятилетия раскола, когда миллиарды человек берут на себя экономические потрясения пандемии, инфляции и войны, в то время как состояния миллиардеров стремительно растут. Это неравенство не случайно. Класс миллиардеров обеспечивает, чтобы корпорации приносили им больше богатства за счет всех остальных", — прокомментировал исполнительный директор Oxfam Амитабх Бехар.

148 крупнейших корпораций мира вместе заработали $1,8 трлн общей чистой прибыли за год, до июня 2023 года, что на 52% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Их непредвиденная прибыль выросла почти до $700 млрд. В отчете говорится, что на каждые $100 прибыли, полученные 96 крупными корпорациями в период с июля 2022 года по июнь 2023 года, $82 были выплачены богатым акционерам.

При этом люди во всем мире работают усерднее и дольше, часто за нищенскую зарплату на нестабильных и небезопасных работах. Заработная плата почти 800 млн рабочих не успевает за инфляцией, и за последние два года они потеряли $1,5 трлн, что эквивалентно почти месяцу (25 дням) потери заработной платы для каждого работника.

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