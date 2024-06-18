Из Китая уедут 15 200 долларовых миллионеров в 2024 году. Из России – 1000: доклад

В этом году по всему миру переедет рекордное количество миллионеров – 128 000

Фото: depositphotos.com

До конца текущего года из Китая уедут 15 200 долларовых миллионеров, и страна занимает первое место в мире по количеству богачей-эмигрантов, следует из данных Henley Private Wealth Migration Report 2024.

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В прошлом году Китай покинули 13 800 миллионеров. Богатые массово уезжают из страны из-за ухудшения экономической ситуации и давления властей.

Более чем в два раза возросло количество миллионеров, которые собираются покинуть Великобританию: с 4200 в 2023 году до 9500 в 2024 году. Это объясняется ожидаемой победой на парламентских выборах Лейбористской партии, которая выступает за повышение налогов для богатых.

Индия (третье место в рейтинге) приостановила отток богачей: по прогнозам страну покинут 4300 миллионеров после 5100 в прошлом году.

Россия также находится в топ-десятке по оттоку миллионеров: минус 1000 до конца года.

Больше всего богатых людей переедет в ОАЭ – 6700. Благодаря нулевому подоходному налогу, золотым визам, роскошному образу жизни и стратегическому расположению ОАЭ зарекомендовали себя как место номер один в мире для мигрантов-миллионеров.

США остаются на втором месте — туда переедут 3800 богатых людей. Далее в списке следуют Сингапур (+3500), Канада (+3200) и Австралия (+2500).

Среди европейских стран миллионеры предпочитают переезжать в Италию (+2200), Швейцарию (+1500), Грецию (+1200) и Португалию (+800).

Всего в этом году по всему миру переедет рекордное количество миллионеров – 128 000.