В мире рекордно выросло число долларовых миллионеров. И они богаче, чем когда-либо

В 2023 году число долларовых миллионеров в мире выросло на 5,1% – до 22,8 млн

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В 2023 году рекордно выросло число долларовых миллионеров. По данным World Wealth Report, так много богатых людей в мире не было никогда. И они богаче, чем когда-либо, благодаря своим инвестициям в фондовый рынок.

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Согласно отчету консалтинговой компании Capgemini, количество "состоятельных частных лиц" (HNWI), определяемых как люди с ликвидными активами на сумму не менее $1 млн, в прошлом году возросло на 5,1% – до 22,8 млн.

Согласно ежегодному отчету World Wealth Report, совокупное богатство самых богатых людей выросло на 4,7% – до рекордных $86,8 трлн, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

Это самый высокий уровень с момента проведения первого ежегодного исследования Capgemini 1997 года.

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Богатство HNWI увеличивалось с ростом фондовых рынков: высокотехнологичный нью-йоркский индекс Nasdaq вырос на 43% в 2023 году, а индекс S&P 500 – на 24%. Между тем парижский CAC 40 увеличился на 16%, а франкфуртский DAX – на 20%.

В 2022-м, году макроэкономической неопределенности и геополитической напряженности, количество богатых людей и их благосостояние сократились более чем на 3%, говорится в отчете.

"Однако 2023 год принес экономический рост и улучшение состояния основных инвестиционных секторов [...] Несмотря на неопределенность процентных ставок и рост доходности облигаций, акции выросли вместе с рынком технологий, чему способствовал энтузиазм по поводу генеративного искусственного интеллекта и его потенциального влияния на экономику", – сказано в документе.

Лидируют по-прежнему Соединенные Штаты с 7,43 млн миллионеров, опережая Японию с ее 3,77 млн состоятельных людей. Германия с 1,65 млн HNWI остается на третьем месте, Китай – на четвертом с более 1,5 млн долларовых миллионеров.

Наибольший рост богатства и его владельцев был зафиксирован в Северной Америке. Благодаря устойчивой экономике, снижению инфляции и быстрому росту фондовых рынков состояние богатейших жителей Северной Америки увеличилось на 7,2% – до $ 26,1 трлн, а количество миллионеров выросло на 7,1% – до 7,43 млн.