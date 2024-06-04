Equilar склав рейтинг найбільш високооплачуваних CEO у світі: хто у десятці
Інформаційно-аналітична компанія Equilar склала щорічний рейтинг найвищих топменеджерів світу. Згідно з дослідженням, середня зарплата керівників компаній зі списку S&P 500 торік зросла на 12,6% до $16,3 млн. Роком раніше ріст був значно скромнішим – 0,9%.
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До десятки найбільш високооплачуваних генеральних директорів увійшли:
- Хок Тан, генеральний директор Broadcom (компанія з виробництва напівпровідників) за 2023 рік заробив $161,82 млн
- Вільям Лансінг, генеральний директор фінансової компанії Fair Issac Corporation (FICO) – $66,35 млн
- Тім Кук, технологічна компанія Apple Inc. – $63,21 млн
- Хамід Могадам, інвестиційний фонд нерухомості Prologis – $50,89 млн
- Тед Сарандос, стримінгова медіакомпанія Netflix – $49,83 млн
- Девід Заслав, президент і головний виконавчий директор Warner Bros. Discovery – $49,7 млн
- Гленн Д. Фогель, туристична компанія Booking Holdings – $46,72 млн
- Шантану Нарайен, компанія-розробник програмного забезпечення Adobe – $44, 93 млн
- Лоуренс Ніл Ханн, технологічна компанія Roper Technologies – $41,29 млн
- Вільям Р. Макдермотт, компанія-розробник програмного забезпечення ServiceNow – $37,6 млн
Наприкінці січня 2024 року суд в американському штаті Делавер анулював угоду про виплату зарплати Ілону Маску в розмірі $55,8 млрд, укладену у 2018 році компанією Tesla, яка виробляє електромобілі. Суддя Кетелін Маккормік назвала компенсацію "незбагненною сумою", яка несправедлива стосовно акціонерів.
- У квітні 2024-го міському голові Одеси Труханову на 50% підвищили зарплату та додали 120% премії.
- Середня заробітна плата в Україні в першому кварталі 2024 року збільшилася на 22,5% щодо показника минулого року і становить 18 903 грн.