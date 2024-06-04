Equilar составил рейтинг самых высокооплачиваемых CEO в мире: кто в десятке

Средняя зарплата руководителей компаний из списка S&P 500 в прошлом году выросла на 12,6% до $16,3 млн

Фото: Depositphotos

Информационно-аналитическая компания Equilar составила ежегодный рейтинг самых высоких топ-менеджеров мира. Согласно исследованию, средняя зарплата руководителей компаний из списка S&P 500 в прошлом году выросла на 12,6% до $16,3 млн. Годом ранее рост был значительно скромнее – 0,9%.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В десятку самых высокооплачиваемых генеральных директоров вошли:

Хок Тан, генеральный директор Broadcom (компания по производству полупроводников) за 2023 год заработал $161,82 млн. Уильям Лансинг, генеральный директор финансовой компании Fair Issac Corporation (FICO) – $66,35 млн Тим Кук, технологичная компания Apple Inc. – $63,21 млн Хамид Могадам, инвестиционный фонд недвижимости Prologis – $50,89 млн Тед Сарандос, стриминговая медиакомпания Netflix – $49,83 млн Дэвид Заслав, президент и главный исполнительный директор Warner Bros. Discovery – $ 49,7 млн Гленн Д. Фогель, туристическая компания Booking Holdings – $46,72 млн Шантану Нарайен, компания-разработчик программного обеспечения Adobe – $44,93 млн Лоуренс Нил Ханн, технологическая компания Roper Technologies – $41,29 млн Уильям Р. Макдермотт, компания-разработчик программного обеспечения ServiceNow – $37,6 млн

В конце января 2024 года суд в американском штате Делавер аннулировал соглашение о выплате зарплаты Илону Маску в размере $55,8 млрд, заключенное в 2018 году компанией Tesla, производящей электромобили. Судья Кетелин Маккормик назвала компенсацию "непостижимой суммой", несправедливой по отношению к акционерам.