У світі рекордно зросло число доларових мільйонерів. І вони багатші, ніж будь-коли

У 2023 році число доларових мільйонерів у світі зросло на 5,1% – до 22,8 млн

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У 2023 році рекордно зросло число доларових мільйонерів. За даними World Wealth Report, так багато заможних людей у світі не було ніколи. І вони багатші, ніж будь-коли, завдяки своїм інвестиціям у фондовий ринок.

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Згідно зі звітом консалтингової компанії Capgemini, кількість "заможних приватних осіб" (HNWI), які визначаються як люди з ліквідними активами на суму не менше від $1 млн, торік зросла на 5,1% – до 22,8 млн.

Згідно з щорічним звітом World Wealth Report, сукупне багатство найбагатших людей зросло на 4,7% – до рекордних $86,8 трлн, що на 4,7% більше, ніж роком раніше.

Це найвищий рівень з часу проведення першого щорічного дослідження Capgemini 1997 року.

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Багатство HNWI збільшувалося зі зростанням фондових ринків: високотехнологічний нью-йоркський індекс Nasdaq зріс на 43% у 2023 році, а індекс S&P 500 – на 24%. Тим часом паризький CAC 40 збільшився на 16%, а франкфуртський DAX – на 20%.

У 2022-му, році макроекономічної невизначеності та геополітичної напруженості, кількість багатих людей та їх добробут скоротилися більш ніж на 3%, йдеться у звіті.

"Однак 2023 рік приніс економічне зростання та поліпшення стану основних інвестиційних секторів [...] Попри невизначеність процентних ставок і зростання прибутковості облігацій, акції зросли разом з ринком технологій, чому сприяв ентузіазм щодо генеративного штучного інтелекту та його потенційного впливу на економіку", – йдеться в документі.

Лідирують, як і раніше, Сполучені Штати з 7,43 млн мільйонерів, випереджаючи Японію з її 3,77 млн заможних людей. Німеччина із 1,65 млн HNWI залишається на третьому місці, Китай – на четвертому з більш ніж 1,5 млн доларових мільйонерів.

Найбільше зростання багатства і його власників було зафіксовано у Північній Америці. Завдяки стійкій економіці, зниженню інфляції та швидкому зростанню фондових ринків статки найбагатших жителів Північної Америки збільшилися на 7,2% – до $26,1 трлн, а кількість мільйонерів зросла на 7,1% – до 7,43 млн.