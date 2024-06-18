З Китаю поїдуть 15 200 доларових мільйонерів у 2024 році. З Росії – 1000: доповідь

Цього року в усьому світі переїде рекордна кількість мільйонерів – 128 000

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До кінця поточного року з Китаю поїдуть 15 200 доларових мільйонерів, і країна займає перше місце у світі за кількістю багатіїв-емігрантів, випливає з даних Henley Private Wealth Migration Report 2024.

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Минулого року Китай залишили 13 800 мільйонерів. Багаті масово виїжджають з країни через погіршення економічної ситуації та тиск влади.

Більш ніж удвічі зросла кількість мільйонерів, які збираються залишити Велику Британію: з 4200 у 2023 році до 9500 у 2024 році. Це пояснюється очікуваною перемогою на парламентських виборах Лейбористської партії, яка виступає за підвищення податків для багатих.

Індія (третє місце в рейтингу) призупинила відтік багатіїв: за прогнозами, країну залишать 4300 мільйонерів після 5100 минулого року.

Росія також перебуває у першій десятці з відтоку мільйонерів: мінус 1000 до кінця року.

Найбільше багатих людей переїде до ОАЕ – 6700. Завдяки нульовому податку на прибуток, золотим візам, розкішному способу життя та стратегічному розташуванню ОАЕ зарекомендували себе як місце номер один у світі для мігрантів-мільйонерів.

США залишаються на другому місці – туди переїдуть 3800 багатих людей. Далі у списку йдуть Сінгапур (+3500), Канада (+3200) та Австралія (+2500).

Серед європейських країн мільйонери вважають за краще переїжджати до Італії (+2200), Швейцарії (+1500), Греції (+1200) та Португалії (+800).

Загалом цього року в усьому світі переїде рекордна кількість мільйонерів – 128 000.