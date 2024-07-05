Из-за нехватки сотрудников работодатели повышают зарплаты – Нацбанк

Нехватка работников остается значительной и продолжает давить на зарплаты в сторону увеличения

Фото: depositphotos.com

Предприятия и дальше ощущают нехватку рабочей силы, которая давит на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения. Об этом говорится в новом Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения, отмечает НБУ.

В июне количество новых вакансий на сайтах поиска работы практически не изменилось (обычно они сезонно растут, в частности благодаря старту жатвы), а по опросам бизнеса, ослабление экономической активности обусловило и уменьшение количества работников по сравнению с маем.

Однако относительно отдельных профессий (в частности охрана, строительство, рабочие специальности) наблюдается устойчивое увеличение количества вакансий.

Количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме, незначительно возросло, что преимущественно отражало влияние сезонности, говорится в обзоре.

В то же время миграция за границу в мае-июне активизировалась: количество мигрантов возросло до 6,6 млн человек по состоянию на 13 июня 2024 года, по данным ООН, что могло быть связано с дефицитом электроэнергии.

Возрастает также и адаптация мигрантов за границей, в том числе их занятость.