Из-за нехватки сотрудников работодатели повышают зарплаты – Нацбанк
Предприятия и дальше ощущают нехватку рабочей силы, которая давит на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения. Об этом говорится в новом Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.
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Вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения, отмечает НБУ.
В июне количество новых вакансий на сайтах поиска работы практически не изменилось (обычно они сезонно растут, в частности благодаря старту жатвы), а по опросам бизнеса, ослабление экономической активности обусловило и уменьшение количества работников по сравнению с маем.
Однако относительно отдельных профессий (в частности охрана, строительство, рабочие специальности) наблюдается устойчивое увеличение количества вакансий.
Количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме, незначительно возросло, что преимущественно отражало влияние сезонности, говорится в обзоре.
В то же время миграция за границу в мае-июне активизировалась: количество мигрантов возросло до 6,6 млн человек по состоянию на 13 июня 2024 года, по данным ООН, что могло быть связано с дефицитом электроэнергии.
Возрастает также и адаптация мигрантов за границей, в том числе их занятость.
- С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине выросла до 8000 грн. Это второе запланированное повышение минималки в этом году.
- Одобренная правительством Бюджетная декларация на 2025-2027 годы подразумевает отказ от повышения минимальных социальных стандартов.