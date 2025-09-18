Кабмин одобрил введение базовой социальной помощи вместо действующих госвыплат

В Украине трансформируют действующие государственные выплаты в базовую социальную помощь с 2026 года

Фото: Depositphotos

Кабинет министров одобрил проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи". Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом вводится базовая социальная помощь, которая заменит действующую государственную помощь малообеспеченным семьям и объединит несколько других видов выплат.

Предполагается, что базовая социальная помощь будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения. По замыслу правительства, она станет основным инструментом борьбы с бедностью и поддержки людей в сложных жизненных обстоятельствах.

Размер базовой социальной помощи предлагается определять как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Базовая величина будет определяться так:

100% – для первого члена семьи (уполномоченного представителя);

70% – для каждого следующего члена семьи;

100% – для каждого ребенка до 18 лет и для лиц с инвалидностью I или II группы.

Введение новой системы социальной помощи планируется с 1 января 2026 года.