Кабмин одобрил введение базовой социальной помощи вместо действующих госвыплат
Кабинет министров одобрил проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи". Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Законопроектом вводится базовая социальная помощь, которая заменит действующую государственную помощь малообеспеченным семьям и объединит несколько других видов выплат.
Предполагается, что базовая социальная помощь будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения. По замыслу правительства, она станет основным инструментом борьбы с бедностью и поддержки людей в сложных жизненных обстоятельствах.
Размер базовой социальной помощи предлагается определять как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.
Базовая величина будет определяться так:
- 100% – для первого члена семьи (уполномоченного представителя);
- 70% – для каждого следующего члена семьи;
- 100% – для каждого ребенка до 18 лет и для лиц с инвалидностью I или II группы.
Введение новой системы социальной помощи планируется с 1 января 2026 года.
- 11 июля Министерство социальной политики запустило пилотный проект по назначению новой базовой социальной помощи для действующих получателей социальных выплат.
