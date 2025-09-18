Кабмін схвалив введення базової соціальної допомоги замість чинних держвиплат

В Україні трансформують чинні державні виплати в базову соціальну допомогу з 2026 року

Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів схвалив проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги". Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом вводиться базова соціальна допомога, яка замінить чинну державну допомогу малозабезпеченим сім’ям і об’єднає кілька інших видів виплат.

Передбачається, що базова соціальна допомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення. За задумом уряду, вона стане основним інструментом боротьби з бідністю та підтримки людей у складних життєвих обставинах.

Розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сімʼї та середньомісячним сукупним доходом сімʼї.

Базова величина визначатиметься так:

100% – для першого члена сім’ї (уповноваженого представника);

70% – для кожного наступного члена сім’ї;

100% – для кожної дитини до 18 років та для осіб з інвалідністю І або ІІ групи.

Запровадження нової системи соціальної допомоги планується з 1 січня 2026 року.