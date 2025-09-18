Кабмін схвалив введення базової соціальної допомоги замість чинних держвиплат
Кабінет міністрів схвалив проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги". Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєктом вводиться базова соціальна допомога, яка замінить чинну державну допомогу малозабезпеченим сім’ям і об’єднає кілька інших видів виплат.
Передбачається, що базова соціальна допомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення. За задумом уряду, вона стане основним інструментом боротьби з бідністю та підтримки людей у складних життєвих обставинах.
Розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сімʼї та середньомісячним сукупним доходом сімʼї.
Базова величина визначатиметься так:
- 100% – для першого члена сім’ї (уповноваженого представника);
- 70% – для кожного наступного члена сім’ї;
- 100% – для кожної дитини до 18 років та для осіб з інвалідністю І або ІІ групи.
Запровадження нової системи соціальної допомоги планується з 1 січня 2026 року.
- 11 липня Міністерство соціальної політики запустило пілотний проєкт із призначення нової базової соціальної допомоги для чинних отримувачів соціальних виплат.
