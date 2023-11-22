Кабмин разрешил получать выплаты вернувшимся из-за границы переселенцам: условия
Кабинет министров внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету и выплатам на проживание для внутренне переселенных лиц (ВПЛ). Решение было принято на заседании 21 ноября, сообщило Министерство социальной политики.
Согласно изменениям предполагается, что:
→ внутренне перемещенные лица, которые обращаются впервые за помощью, находились за границей более 30 дней и вернулись в Украину, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину;
→ внутренне перемещенным лицам, которые вернулись в Украину после 1 августа 2023 года, но ранее лишились помощи из-за пребывания за границей более 30 дней, выплату будут назначать по личному обращению. Это возможно через 15 рабочих дней после возвращения в Украину, выплата будет назначаться на шесть месяцев;
→ ВПЛ, которые после 1 августа 2023 года вынуждены были повторно покинуть свои дома из-за обязательной/принудительной эвакуации (в т.ч. из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС), смогут получать помощь в течение еще шести месяцев.
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Если переселенец отказался от выплаты, пособие на проживание будет назначаться повторно, если:
→ после прекращения выплаты пособия его жилье было уничтожено или повреждено;
→ человек повторно переместился с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, перечень которых утвержден Минреинтеграции.
Также правительство приняло меры, чтобы усиленно стимулировать переселенцев к трудоустройству.
В частности, неработающие ВПЛ трудоспособного возраста в течение трех месяцев после назначения пособия по новым правилам должны:
→ или стать на учет в Государственную службу занятости;
→ или получить другую помощь по программам Минэкономики по трудоустройству;
→ или трудоустроиться, зарегистрироваться как ФЛП или получить ваучер для обучения и т.д.
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Кроме того, государство предоставляет возможность получить ваучер на обучение, и благодаря этому получить, например, переподготовку по другой профессии, получить степень магистра на базе высшего образования по другой специальности.
В то же время, норма о необходимости содействовать своему трудоустройству во время получения пособия на жительство для ВПЛ не распространяется на:
→ лиц с инвалидностью;
→ лиц с тяжелой болезнью детей;
→ тех, кто осуществляет уход за лицом, предоставляет социальные услуги или имеет другие обоснованные причины, почему они не могут трудоустроиться на данный момент.
- В мае 2023 года сообщалось, что государство профинансирует смену профессии для 10 000 переселенцев.
- По состоянию на начало сентября государство выплатило компенсации 6000 предпринимателей за трудоустройство переселенцев.
- В январе-сентябре 2023 года через Государственную службу занятости новую работу нашли 173 000 украинцев.
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