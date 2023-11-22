Кабмин разрешил получать выплаты вернувшимся из-за границы переселенцам: условия

Кабинет министров внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету и выплатам на проживание для внутренне переселенных лиц (ВПЛ). Решение было принято на заседании 21 ноября, сообщило Министерство социальной политики.

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Согласно изменениям предполагается, что:

→ внутренне перемещенные лица, которые обращаются впервые за помощью, находились за границей более 30 дней и вернулись в Украину, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину;

→ внутренне перемещенным лицам, которые вернулись в Украину после 1 августа 2023 года, но ранее лишились помощи из-за пребывания за границей более 30 дней, выплату будут назначать по личному обращению. Это возможно через 15 рабочих дней после возвращения в Украину, выплата будет назначаться на шесть месяцев;

→ ВПЛ, которые после 1 августа 2023 года вынуждены были повторно покинуть свои дома из-за обязательной/принудительной эвакуации (в т.ч. из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС), смогут получать помощь в течение еще шести месяцев.

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Если переселенец отказался от выплаты, пособие на проживание будет назначаться повторно, если:

→ после прекращения выплаты пособия его жилье было уничтожено или повреждено;

→ человек повторно переместился с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, перечень которых утвержден Минреинтеграции.

Также правительство приняло меры, чтобы усиленно стимулировать переселенцев к трудоустройству.

В частности, неработающие ВПЛ трудоспособного возраста в течение трех месяцев после назначения пособия по новым правилам должны:

→ или стать на учет в Государственную службу занятости;

→ или получить другую помощь по программам Минэкономики по трудоустройству;

→ или трудоустроиться, зарегистрироваться как ФЛП или получить ваучер для обучения и т.д.

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Минсоцполитики напомнило, что за счет государственного бюджета уже выплачивается компенсация работодателю за трудоустройство ВПЛ. Центры занятости занимаются поиском вакансий для ВПЛ.



Кроме того, государство предоставляет возможность получить ваучер на обучение, и благодаря этому получить, например, переподготовку по другой профессии, получить степень магистра на базе высшего образования по другой специальности. Минсоцполитики напомнило, чтоуже выплачивается компенсация работодателю за трудоустройство ВПЛ. Центры занятости занимаются поиском вакансий для ВПЛ.Кроме того, государство предоставляет возможность получить ваучер на обучение, и благодаря этому получить, например, переподготовку по другой профессии, получить степень магистра на базе высшего образования по другой специальности.

В то же время, норма о необходимости содействовать своему трудоустройству во время получения пособия на жительство для ВПЛ не распространяется на:

→ лиц с инвалидностью;

→ лиц с тяжелой болезнью детей;

→ тех, кто осуществляет уход за лицом, предоставляет социальные услуги или имеет другие обоснованные причины, почему они не могут трудоустроиться на данный момент.