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Кабмін дозволив отримувати виплати переселенцям, які повернулися з-за кордону: умови

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 12:50
Кабмін дозволив отримувати виплати переселенцям, які повернулися з-за кордону: умови - Фото
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку та виплат на проживання для внутрішньо переселених осіб (ВПО). Рішення ухвалили на засіданні 21 листопада, повідомило Міністерство соціальної політики.

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Згідно зі змінами передбачається, що:

→ внутрішньо переміщені особи, які звертаються вперше за допомогою, перебували за кордоном понад 30 днів і повернулись в Україну, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну; 
→ внутрішньо переміщеним особам, які повернулися в Україну після 1 серпня 2023 року, але раніше втратили допомогу через перебування за кордоном понад 30 днів, виплату призначатимуть за особистим зверненням. Це можливо через 15 робочих днів після повернення в Україну, виплата призначатиметься на шість місяців;
→ ВПО, які після 1 серпня 2023 року змушені були повторно покинути свої домівки через обов’язкову/примусову евакуацію (зокрема через підрив окупантами Каховської ГЕС), зможуть отримувати допомогу протягом ще шести місяців.

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Якщо переселенець відмовився від виплати, допомога на проживання буде призначатися повторно, якщо:

→ після припинення виплати допомоги його житло було знищене або пошкоджене;
→ людина повторно перемістилася з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ, перелік яких затверджено Мінреінтеграції.

Також уряд вжив заходів, щоб посилено стимулювати переселенців до працевлаштування.

Зокрема, ВПО працездатного віку, що не працюють, протягом трьох місяців після призначення допомоги за новими правилами потрібно:

→ або стати на облік в Державну службу зайнятості;
→ або отримати іншу допомогу за програмами Мінекономіки щодо працевлаштування;
→ або працевлаштуватися, зареєструватися як ФОП чи отримати ваучер на навчання тощо.

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Мінсоцполітики нагадало, що коштом державного бюджету вже виплачується компенсація роботодавцю за працевлаштування ВПО. Центри зайнятості займаються пошуком вакансій для ВПО.

Крім того, держава надає можливість отримати ваучер на навчання, і завдяки цьому отримати, наприклад, перепідготовку за іншою професією, здобути ступінь магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю тощо.

Водночас норма щодо необхідності сприяти своєму працевлаштуванню під час отримання допомоги на проживання для ВПО не поширюється на:

→ осіб з інвалідністю;
→ осіб із тяжкою хворобою дітей;
→ тих, що здійснюють догляд за особою, надають соціальні послуги чи мають інші обґрунтовані причини, чому вони не можуть працевлаштуватись на цей час.

Віра Касіян
війнапрацевлаштуваннямінсоцполітикипереселенцівиплати ВПО
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