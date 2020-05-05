Как физлицу-предпринимателю получить деньги на детей до 10 лет

Во время карантина и в течение месяца после него физические лица-предприниматели (ФЛП) могут получить ежемесячную финансовую помощь на детей до 6 лет в размере 1779 грн, а в возрасте 6-10 лет - 2218 грн. Об этом говорится в постановлении правительства "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми".

Деньги выплатят ФЛП I и II групп налогообложения, если они не имеют долгов по уплате единого взноса на обязательное государственное соцстрахование (ЕСВ) за 2019 год.

Оформить соцпомощь с помощью электронной цифровой подписи можно на сайте Минсоцполитики. Для этого нужно заполнить специальную форму на портале e-services.msp.gov.ua, отмечают в Центре общественного мониторинга и контроля.

Также можно обратиться в управление соцзащиты населения. Документы подают в электронном или бумажном виде. Нужны свидетельства о рождении детей до 10 лет и справка из пенсионного фонда об уплате ЕСВ по форме ОК-7. ФОПу-иностранцу понадобится документ о праве на жительство в Украине; опекуну - документ об установлении опеки. При подаче документов в электронном виде на копии надо наложить квалифицированную электронную подпись.

Помощь не распространяется на семьи, которые получают услугу "муниципальная няня".

Кабмин выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 для выплаты пособия на детей ФЛП, которые вынужденно не работают из-за карантина.

Верховная Рада намерена освободить ФЛП от уплаты ЕСВ за май. Депутаты приняли за основу соответствующий законопроект.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".