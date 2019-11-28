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Какую часть дохода украинцы тратят на “коммуналку” - опрос КМИС

Какую часть дохода украинцы тратят на “коммуналку” - опрос КМИС
28.11.2019, 15:05

Согласно опросу КМИС, около 14% украинцев тратят на оплату коммунальных больше половины дохода семьи

45% опрошенных украинцев заявили, что их расходы на оплату коммунальных услуг в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

У 35% респондентов расходы на “коммуналку” не изменились или снизились.

Около 14% опрошенных тратят на оплату коммунальных больше половины дохода семьи.

"Если сравнить результаты этого исследования с опросом КМИС, проведенном в 2015 году, то за четыре года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое - с 6% до 14%", - говорится в релизе.

Доля тех, кто тратит на "коммуналку" от трети до половины дохода, увеличилась с 16% до 21%.

Количество тех, кто тратит до 10%, уменьшилось с 18% в 2015 году до 12% в 2019-м. Также уменьшилась доля тех, кто тратит от 10% до 30%: с 48% до 41%.

Опрос проводили с 22 по 25 ноября методом СATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются временно оккупированные территории Крыма и Донбасса. В ходе опроса провели 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
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оплата коммунальных услуг коммуналка
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