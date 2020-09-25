Лишь каждый четвертый эффективен. Как работают негосударственные пенсионные фонды

В Украине сейчас функционируют 66 негосударственных пенсионных фондов, из них эффективно работают лишь около 15. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире "Украинского радио".

"У нас сегодня в Украине 66 негосударственных пенсионных фондов. Люди верят, вкладывают, есть какая-то реклама. Но из них реально правильных, эффективных – 10-15", – сказала глава Минсоцполитики.

Что такое негосударственный пенсионный фонд

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – это финучреждение, имеющее статус неприбыльной организации и работающее исключительно для пенсионного обеспечения граждан.

НПФ привлекает пенсионные взносы вкладчиков, инвестирует эти средства с целью их приумножения и защиты от инфляции, а позже осуществляет пенсионные выплаты участникам за счет накопленных пенсионных активов.

Негосударственную пенсию выплачивают дополнительно к государственной. Размер негосударственной пенсии, на которую могут рассчитывать вкладчики и участники, зависит от размера пенсионных взносов, периода накопления и суммы полученной инвестиционной прибыли.

Виды негосударственных пенсионных фондов

Существуют НПФ трех видов:

- открытые (их участниками могут быть любые физлица независимо от места и характера работы). Взносы в пользу участников могут осуществлять любые физлица и юрлица;

- корпоративные (учредителем такого фонда является юрлицо-работодатель или несколько юрлиц-работодателей). Взносы могут осуществлять сотрудники компании-учредителя или сама эта компания;

- профессиональные (учредителями могут быть объединения работодателей или объединения граждан, профсоюзы или физлица, связанные по роду профессиональной деятельности). Взносы могут осуществлять сотрудники той или иной профессиональной сферы или компании из этой сферы.

Крупнейший НПФ в Украине – это корпоративный негосударственный пенсионный фонд Нацбанка. Его активы составляют около половины от всех активов НПФ Украины.

Почему большинство НПФ работают неэффективно

По данным Минсоцполитики, это связано со случаями злоупотреблений и мошенничества во многих негосударственных пенсионных фондах.

Как отметила министр Марина Лазебная, необходимо ужесточить ответственность должностных лиц негосударственных пенсионных фондов за рациональное использование и вложение средств вкладчиков.

"Вопрос в том, создаст ли государство систему контроля за средствами людей (в данной сфере). Мы над этим работаем, у нас есть определенные законодательные предложения…Мы хотим, чтобы эта система была защищенной, контролируемой и работала на людей", – сказала глава Минсоцполитики.

С 1 июля 2020 года надзор за деятельностью негосударственных пенсионных фондов осуществляет Национальный банк.

В июле стало известно о том, сколько пенсионеров в Украине получают пенсии более 10 000 грн.

23 сентября глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила о том, что бюджет Пенсионного фонда Украины разбалансирован, а дальнейшее ухудшение финансового состояния ПФ может привести к возникновению проблем с выплатой пенсий.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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