Лишат ли субсидии при долгах за коммуналку. В Минсоцполитики разъяснили ситуацию

Получатели субсидий, у которых появилась задолженность по оплате коммунальных услуг, могут утратить монетизированную субсидию, которая выплачивается наличными. Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Украина 24".

Таким образом, деньги будет получать не льготник, а предприятие-поставщик услуги.

Как регулируется выплата субсидий при наличии задолженности по коммуналке

Постановлением №373 от 17 апреля 2019 года была введена возможность получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг как в безналичной, так и в наличной форме.

Этот документ предусматривает, что в случае появления у лица, получающего субсидию в наличной форме, задолженности по оплате коммунальных услуг на сумму более 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 х 20 = 340 грн), выплата льготы со следующего месяца осуществляется в безналичной форме.

"Если появилась просроченная задолженность, то принимается решение о переводе льготы в безналичную форму. Если заявитель погасит свою задолженность (по коммуналке), он может обратиться с заявлением и вернуть наличную форму выплаты субсидии", – сказал Виталий Музыченко.

Сколько получателей субсидий в Украине

По состоянию на июль 2020 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получали 2,934 млн домохозяйств. Это на 1,5% больше, чем в июне (2,892 млн домохозяйств).

Средний размер субсидии в июле составил 256,73 грн, что на 4,1% меньше, чем в июне 267,78 грн.

Многим ли из обратившихся за субсидиями назначают помощь

В июле за субсидиями обратились 30 613 домохозяйств, а назначены субсидии были 17 253 домохозяйствам (56% из обратившихся).

В июне за такой помощью обратились 48 203 домохозяйства, а получили положительные решения о назначении субсидии 29 503 домохозяйства (61%).

В июле Кабмин утвердил порядок погашения задолженности бюджета по выплатам жилищных субсидий.

Также в июле Кабмин изменил условия предоставления государственной соцпомощи.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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