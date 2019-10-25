Маркарова отреагировала на сюжет Схем об элитной недвижимости

Министр финансов Оксана Маркарова заявляет, что не причастна к элитной недвижимости на Подоле в Киеве, которая была в залоге Актив-банка, а также к компании, купившей ее в 2014 году накануне банкротства финучреждения.

"Сегодня уважаемая мной программа Схемы вышла с расследованием, из которого можно сделать вывод, несмотря на предоставленные мной комментарии и документы, что помещение, в котором я давно снимаю офис для Музея Прессы Вахтанга Кипиани, будто бы куплено мной. Это не так", - написала Маркарова в Facebook.

Министр пояснила: "Покупка Актив-банка была моей бизнес ошибкой задолго до прихода на службу. Работая в секторе Private equity, я имела отношение ко многим инвестициям - большинству успешных, но некоторых не слишком.

Во время короткого владения и управления мной банком в марте 2014-го он не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным. Все вопросы Актив-банка уже не раз прокомментированы мной, начиная с 2015 года.

Помещение на Подоле было продано соответствии с законодательством вместе с юридическими компаниями. Я знаю об этой продаже, но не имею к ней никакого отношения, кроме аренды офиса на шестом этаже. Надеюсь, что весь этот публичный шум не приведет к необходимости искать новое помещение для Музея".

Она также добавила, что все имущество, принадлежащее ей и мужу, указывает в своих электронных декларациях, зная о "тщательном отношении НАПК (Нацагентство по противодействию коррупции)" к ним.

Министр также уверяет, что готова дать любые разъяснения правоохранительным органам.

"Новая каденция в Минфине - новые расследования. Очень напоминает 2015 год. И как и в 2015 году - опять не о Минфине, а домыслы о моей предыдущей бизнес жизни, но как-то очень много за последние два месяца", - отметила Маркарова.

"Попутно напоминаю, что здание Профсоюзов куплено одной из компаний, которой я тоже владела десять лет назад, тоже не мое", - заключила она.