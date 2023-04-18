Миграция миллионеров: бегут из России, Турции и ЮАР, предпочитают Нью-Йорк и Токио

Нью-Йорк возглавил глобальный рейтинг городов, где на конец 2022 года проживало наибольшее количество долларовых миллионеров – 340 000 человек. За последние 10 лет количество миллионеров в Нью-Йорке увеличилось на 40%, свидетельствуют результаты исследования инвестиционной компании Henley & Partners.

В первую пятерку рейтинга также вошли Токио (290 300 миллионеров, -5%), район Силиконовой долины в Калифорнии (285 000, +68%), Лондон (258 000, -15%) и Сингапур (240 100, +40%).

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Всего рейтинг Henley & Partners включает 97 городов по всему миру. Украинские города в рейтинге не указаны.

Как отмечает агентство Bloomberg, агрессия России против Украины и последовавшие за ней санкции и массовая эмиграция россиян сократили количество миллионеров в Москве на 44% до 35 200, в Санкт-Петербурге — на 38% до 6 900.

Также значительно уменьшилось количество миллионеров в Стамбуле (-35% до 16 300), Йоханнесбурге (-40% до 14 600), Претории (-35% до 2400).

Наибольший прирост числа миллионеров зафиксирован в Остине (+102% до 30 500) и Гуанчжоу (+105% до 30 400).

Среди стран Центральной и Восточной Европы больше всего миллионеров живет в Варшаве (15 000,+54%) и Будапеште (5300, +32%).

16 января 2023 года исследование Oxfam показало, что на конец 2022 года 1% сверхбогатых завладели 63% мирового богатства.

4 апреля Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров: в нем пятеро украинцев.

14 апреля глава LVMH оторвался от Илона Маска в рейтинге миллиардеров. За день заработал $12 млрд.





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Роман Бриль

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