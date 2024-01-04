Минфин планирует общее декларирование по примеру стран Балтии

Декларирование доходов в Украине может стать согласованием того, что рассчитала налоговая. Но для этого ей нужно дать доступ к банковским счетам

Фото: Государственная налоговая служба

Министерство финансов планирует ввести всеобщее декларирование по примеру стран Балтии. В таком случае налоговая служба будет самостоятельно декларировать доходы налогоплательщика на основе банковских данных и лишь потом согласовывать это с ним, пояснила заместитель министра финансов Светлана Воробей во время обсуждения Национальной стратегии доходов на мероприятии Центра экономической стратегии.

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"Заставить всех людей декларировать – нереально. Потому что очень много людей, у которых нет знаний и доступа к электронным сервисам Налоговой. Поэтому в стратегии есть такое направление, как предварительное декларирование, то есть декларирование Налоговой на основании данных о доходах физических лиц. Это европейское направление", – сказала она.

"Декларирование становится просто согласованием того, что рассчитала Налоговая. И это будет путь к общему декларированию", — пояснила замминистра.

Для реализации такого подхода Налоговая должна получить доступ к данным с банковских счетов.

Минфин не считает это нарушением банковской тайны.

"Мы не пытаемся отменить банковскую тайну. Стратегия направлена на то, чтобы предоставить дополнительные возможности Налоговой видеть доходы, которые должны быть обложены налогом, но ограничить возможности дополнительного давления на бизнес в связи с получением этого инструмента", — сказала она.

Один из возможных вариантов – предоставление банкам статуса налоговых агентов.

Эти изменения не являются близкой перспективой. Министерство финансов предупредило, что сначала должна состояться реформа Государственной налоговой службы и только потом можно будет говорить об изменении налоговой системы.