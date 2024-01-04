Мінфін планує загальне декларування за прикладом країн Балтії

Декларування доходів в Україні може стати погодженням того, що розрахувала податкова служба. Але для цього їй треба дати доступ до банківських рахунків

Фото: Державна податкова служба

Міністерство фінансів планує запровадити загальне декларування за прикладом країн Балтії. В такому випадку податкова служба самостійно декларуватиме доходи платника податків на основі банківських даних і лише потім погоджуватиме це з ним, пояснила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей під час обговорення Національної стратегії доходів на заході Центру економічної стратегії.

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"Змусити всіх людей декларувати – нереально. Бо дуже багато людей, які не мають знань і доступу до електронних сервісів Податкової. Тому в стратегії є такий напрямок, як попереднє декларування, тобто декларування Податковою на підставі даних про доходи фізичних осіб. Це європейський напрямок", – сказала вона.

"Декларування стає просто погодженням того, що розрахувала Податкова. І це буде шлях до загального декларування", – пояснила заступниця міністра.

Для реалізації такого підходу Податкова має отримати доступ до даних із банківських рахунків.

Мінфін не вважає це порушенням банківської таємниці.

"Ми не намагаємося скасувати банківську таємницю. Стратегія спрямована на те, щоб надати додаткові можливості Податковій бачити доходи, які належить оподаткувати, але обмежити можливості додаткового тиску на бізнес у зв'язку з отриманням цього інструменту", – сказала вона.

Один із можливих варіантів – надання банкам статусу податкових агентів.

Ці зміни не є близькою перспективою. Міністерство фінансів попередило, що спочатку має відбутися реформа Державної податкової служби й тільки потім можна буде говорити про зміну податкової системи.