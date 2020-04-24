Минсоцполитики начало выплачивать "карантинную тысячу"

Министерство социальной политики 23 апреля начало выплачивать пенсионерам одноразовую помощь в размере 1000 грн. Об этом сообщила пресс-служба органа власти.

Около семи миллионам граждан, получающим пенсии до 5000 грн и государственную социальную помощь на счета в банках, выплатят по 1000 грн не позднее 24 апреля. Тем, кто получает соцвыплаты через почту, почтальоны доставят деньги в течение пяти дней после поступления средств.

Ранее Пенсионный фонд направил 9,9 млрд гривен на выплату "карантинной тысячи", о чем сообщил на странице в Facebook.

Кабмин 1 апреля постановил выплатить одноразовую денежную помощь некоторым пенсионерам. На это правительство выделило 10,6 млрд грн, уточнили в Минсоцполитики.

В течение карантина Укрпочта будет бесплатно доставлять лекарства жителям маленьких городков и сел, а также наличные в рамках услуги "С карты домой".

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".