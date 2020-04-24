Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минсоцполитики начало выплачивать "карантинную тысячу"

Минсоцполитики начало выплачивать "карантинную тысячу"
24.04.2020, 15:22

Помощь от государства по 1000 грн поступит на счета до конца дня 24 апреля, а наличными почтальоны принесут ее позже

Министерство социальной политики 23 апреля начало выплачивать пенсионерам одноразовую помощь в размере 1000 грн. Об этом сообщила пресс-служба органа власти.

Около семи миллионам граждан, получающим пенсии до 5000 грн и государственную социальную помощь на счета в банках, выплатят по 1000 грн не позднее 24 апреля. Тем, кто получает соцвыплаты через почту, почтальоны доставят деньги в течение пяти дней после поступления средств.

Ранее Пенсионный фонд направил 9,9 млрд гривен на выплату "карантинной тысячи", о чем сообщил на странице в Facebook.

  • Кабмин 1 апреля постановил выплатить одноразовую денежную помощь некоторым пенсионерам. На это правительство выделило 10,6 млрд грн, уточнили в Минсоцполитики.
  • В течение карантина Укрпочта будет бесплатно доставлять лекарства жителям маленьких городков и сел, а также наличные в рамках услуги "С карты домой".

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
Напишите нам
Минсоциполитики пенсии пенсионеры госпомощь
Комментарии
Последние новости
 