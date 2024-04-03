Мошенники активизировались: в прошлом году у украинцев с карточек выманили 833 млн гривен

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Количество незаконных действий с платежными карточками, по которым был понесен ущерб, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 000 операций. Средняя сумма выросла на 39% до 3065 гривен, сообщает пресс-служба НБУ.

Сумма ущерба от незаконных действий с платежными карточками за прошлый год составила 833 млн гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году.

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По данным НБУ количество активных карточек за 2023 год выросло на 13%.

Начиная с 2023 года, данные по убыткам представляют не только банковские учреждения, но и операторы почтовой связи и небанковские финансовые учреждения, получившие право на осуществление эмиссии и/или эквайринга электронных платежных средств. Доля убытков таких учреждений в общей сумме убытков от незаконных действий за 2023 год составила 0,4%, по количеству случаев – 0,2%.

По данным НБУ, сумма сделок (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2023 год составила 6 трлн 141 млрд гривен. Из них в Украине совершено 90,4% сделок.

В целом в Украине и за рубежом совершены безналичные операции на 3 трлн 980 млрд гривен. Доля безналичных сделок достигла 65%. За довоенный 2021 год этот показатель составил 61%.

Средняя сумма одной сделки в Украине в 2023 году:

в торговой сети – 325 гривен (в довоенном 2021 году – 238 гривен),

по переводу с карты на карту – 1 972 гривен (1 512 гривен),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 490 гривен (395 гривен).

Большинство мошеннических случаев вызвано разглашением личных данных клиентами, а именно 80% суммы всех убытков в 2023 году пришлось на социальную инженерию (в 2022 году этот показатель был 53%).

Согласно предоставленной участниками платежного рынка информации, распространенными сценариями социальной инженерии, которые привели к финансовым потерям клиентами, в 2023 году стали следующие:

- рассылка мошенниками фейковых сообщений о возможности получения помощи от государства, социальных фондов – клиенты переходят по ссылке и отмечают уязвимые данные, с помощью которых мошенники присваивают их средства;

- изготовление дубликата SIM-карты, в частности электронной SIM-карты, финансового номера телефона клиента в результате выманивания кодов доступа к приложениям мобильных операторов связи. В дальнейшем с помощью финансового номера злоумышленники совершают мошеннические действия для получения доступа к мобильному банкингу с целью похищения денег со счетов, приобретения товаров или попытки взять онлайн-кредиты;

- звонок от лиц, выдающих себя за работников службы безопасности банка, Национального банка Украины или других учреждений, чтобы получить реквизиты платежной карты, побуждать к совершению операции (например, чтобы избежать якобы блокировки счетов), получения одноразовых паролей из смс-сообщений и т.д. Подобное разглашение данных клиентов приводит к их финансовым потерям;

- распространение сообщений в мессенджерах, социальных сетях о возможности получения дополнительной прибыли за выполнение определенных задач в социальных сетях или в интернете с целью побуждения клиента к совершению определенных покупок, перевода средств в пользу мошенников.

Как безопасно пользоваться платежными картами

Ни в коем случае не следует разглашать реквизиты платежных карт (номер карты, срок действия, три цифры на обороте карты (CVV-код), логин и пароль для входа в интернет-банкинг).

Также особенно опасно разглашение одноразовых паролей, направляемых в смс-сообщении от поставщика платежных услуг и мобильных операторов связи, персональных данных и т.п.

Кроме того, с целью усиления защиты персональных данных, Национальный банк рекомендует гражданам пройти идентификацию у оператора мобильной связи (т.е. "подвязать" SIM-карту к своим идентификационным данным) и не использовать неперсонифицированные SIM-карты как финансовый номер телефона.